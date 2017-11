In den Jamaika-Sondierungsverhandlungen setzt CDU-Unterhändler Jens Spahn auf eine Woche der Kompromisse. "In den nächsten Tagen müssen alle Beteiligten entscheiden, ob sie auch springen wollen", sagte Spahn MDR Aktuell am Dienstag. Als Knackpunkt nannte er die Themen Klima, Migration, Finanzen und Landwirtschaft. Dabei gehe es nicht darum die Grünen zu pressen. "Wir müssen gemeinsam in der Realität ankommen."

Spahn gegen Kohlestrom-Importe

So wolle auch die Union Klimaziele einhalten. Doch am Ende müsse auch Versorgungssicherheit gewährleistet werden. "Es bringt wenig, in Deutschland Kohlekraftwerke abzuschalten und dann Kohlestrom aus Polen oder etwa Atomstrom aus Frankreich zu importieren." Zudem bräuchten Regionen wie die Lausitz im Falle eines Kohleausstiegs Perspektiven.

Jamaika habe nur eine Chance erfolgreich zu sein, "wenn wir konkrete Probleme im Alltag der Menschen lösen." Dabei sei Klima wichtig. Aber mindestens ebenso beschäftigten Fragen wie, "haben wir Kontrolle über die Migration, sind wir in der Lage den Rechtsstaat durchzusetzen, kümmern wir uns um die Zukunft bei den Themen Bildung und Digitales".

Siegesmund: Kohleausstieg ist Schmerzgrenze

Anja Siegesmund hält am Kohleausstieg fest. Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel Gerade bei den Themen Klima- und Flüchtlingspolitik gibt es weiter großes Konfliktpotenzial mit den Grünen. So sagte Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund ebenfalls bei MDR AKTUELL, es gebe Schmerzgrenzen, wie den Ausstieg aus der Kohle. In Deutschland werde genug Strom produziert. Werde er nicht exportiert, um "Kohle zu machen" könne auf 20 Kohlekraftwerke verzichtet werden. Dieser Ausstieg müsse aber sozial abgefedert werden. Ende 2018 werde es noch 30.000 Arbeitsplätze in dem Bereich geben.

Roth setzt beim Familiennachzug rote Linie

Claudia Roth steht für den Familiennachzug für Flüchtlinge. Bildrechte: dpa Erst am Dienstagmorgen schloss die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen ein Ja der Grünen zur weiteren Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin" aus. "Das Recht auf Familie ist ein Grundrecht, und das gilt natürlich nicht nur für die deutsche Familie", sagte sie.



Am Donnerstag sollen die Sondierungen beendet werden. Am Ende der Sondierungen soll ein gemeinsames Papier aller vier Parteien stehen, das dann als Grundlage für die Entscheidung über offizielle Koalitionsverhandlungen dienen soll.