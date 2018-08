In der Altenpflege gibt es nach wie vor ein großes regionales Lohngefälle. Das geht aus den jüngsten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Danach verdienten Altenpfleger in Sachsen-Anhalt mit rund 2.136 Euro brutto im Monat am wenigsten.