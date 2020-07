Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe hatte angeregt, die Maskenpflicht im Einzelhandel Anfang August abzuschaffen. In dem Bundesland gibt es derzeit kaum Neuinfektionen. Der CDU-Politiker kündigte Gespräche mit Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein über eine einheitliche Regelung in den norddeutschen Bundesländern an. Noch lieber wäre ihm ein bundesweites Ende der Maskenpflicht im Handel.

Auch andere Bundesländer prüfen ein Ende der Maskenpflicht in Geschäften. So sagte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) bereits am Freitag: "Wir schauen uns gerade an, ob wir beim Einkaufen auf die Maskenpflicht verzichten können."