Gesundheitsminister Jens Spahn erklärte: "Die Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen." Man müsse damit rechnen, dass sie sich auch in Deutschland ausbreiten könne. Die "sehr, sehr dynamische Lage" deute darauf hin, dass sich das Virus in Form einer Pandemie ausbreite. Auch die Weltgesundheitsorganisation warnt vor einer "möglichen Pandemie". Es sei sehr ermutigend, dass die Fallzahlen in China zurückgingen, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf. Die Zahlen aus Italien, dem Iran und Südkorea seien gleichwohl sehr beunruhigend.