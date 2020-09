Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Bildrechte: dpa

Die Kassenärztliche Vereinigung in Thüringen sieht sich gerüstet. Wie ein Sprecher am Montag sagte, sind bei Bedarf elf Infektsprechstunden und drei weitere Anlaufstellen für Infektpatienten und für Corona-Abstriche verfügbar.



Aktuell erfolgten die Infektbehandlungen in der Regel in Arztpraxen, vor allem von Haus- und Kinderärzten, getrennt von anderen Patienten. Zwei Infektsprechstunden außerhalb von Praxen öffneten aber schon jetzt nach Bedarf. Bereits während der ersten Welle der Pandemie hatte die KV Thüringen solche Anlaufstellen, parallel zu den Abstrichstellen für Coronavirus-Tests.