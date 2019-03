Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich für verpflichtende Masern-Impfungen für Kinder in Kitas und Schulen ausgesprochen. "Aus meiner Sicht macht es bei Gemeinschaftseinrichtungen Sinn", sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Düsseldorf.

Spahn räumte zwar ein, dass es sich bei einer Impfpflicht gegen Masern um einen Eingriff in die Freiheit handle. Allerdings hätten bisherige Aufklärungskampagnen nicht so gefruchtet wie erwartet. Die Zahl der Masern-Neuerkrankungen sei immer noch viel zu hoch.

In dem Zusammenhang kündigte Spahn an, dass die Große Koalition ab der kommenden Woche über eine Impfpflicht sprechen werde. "Wenn man will, kann man eine solche Regelung zügig umsetzen." Wichtig sei, dass die Entscheidung am Ende auch breit mitgetragen werde. Rechtlich halte er es für möglich, eine Impfpflicht in Gemeinschaftseinrichtungen umzusetzen, betonte Spahn.