Organspenderegelungen in Europa Die Widerspruchslösung bei der Organspende ist in Europa eher die Regel. Wer nicht widerspricht, ist Organ-Spender – dieser Grundsatz gilt zum Beispiel in Frankreich, Italien, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, den Niederlanden und der Türkei.



Die Liste der Länder die wie Deutschland eine ausdrückliche Zustimmung verlangen ist eindeutig kürzer. Da stehen zum Beispiel Dänemark, Griechenland, Großbritannien und die Schweiz.



Der Effekte beider Varianten lassen sich an der Statistik ablesen: Zählt man die Spender pro Million Einwohner, dann steht Spanien ganz vorne in Europa mit 43 Spendern, gefolgt von Kroatien, Portugal, Belgien und Frankreich - alles Länder mit Widerspruchslösung. Zum Vergleich: Deutschland liegt weit dahinter mit gerade mal zehn Spendern pro Million Einwohner.



Doch die Widerspruchslösung ist ein kein Patentrezept. In Bulgarien zum Beispiel gilt diese Regel und trotzdem liegt das Land bei den Organspenden weit hinter Deutschland. Auf der anderen Seite verlangen die USA eine ausdrückliche Zustimmung. Trotzdem gibt es dort etwa so viele Spender wie in Frankreich oder Belgien.



Was neben der Zustimmungsfrage noch zählt, zeigt ein Blick nach Spanien: Dort gilt die Widerspruchsregel. Aber daneben sind Organspenden sehr genau organisiert. Es gibt eine nationale Organisation, die sich um alles kümmert, Wartelisten, Verteilung der Organe, Transport und Öffentlichkeitsarbeit. Diese Organisation untersteht dem Gesundheitsministerium und alle Todesfälle werden unter Beteiligung der Organisation bewertet. Der Erfolg: nirgends in Europa müssen Patienten weniger auf ein Spenderorgan warten.