Spahn hatte zuvor offen Zweifel an der elektronischen Gesundheitskarte angemeldet und stattdessen für eine Smartphone-App plädiert. "Die Zeit von Kartenlesegeräten an Desktop-Computern als alleinige, vorgeschriebene Login-Variante ist in jedem Fall aus meiner Sicht nicht der Zugang, den sich die Bürger im Jahre 2018 mehrheitlich wünschen", hatte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt. Viele wünschten sich einen schnellen, einfachen und sicheren Zugriff auf ihre Gesundheitsdaten, am liebsten per Handy.