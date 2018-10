Die Geburtshilfe soll nach den Worten von Gesundheitsminister Jens Spahn ein akademischer Beruf werden. Künftig sollten Hebammen und Entbindungspfleger in einem dualen Studium auf den Beruf vorbereitet werden, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die Anforderungen an Geburtshilfe steigen ständig.

Jens Spahn Bildrechte: dpa

"Hebammen helfen beim Start ins Leben", sagte Spahn. Dafür benötigten sie theoretisch und praktisch die bestmögliche Ausbildung. In einem dualen Studiengang erwerben die Studierenden in Vorlesungen und Seminaren sowie mit praktischer Arbeit ihr Fachwissen.



Bereits im Koalitionsvertrag war vereinbart worden, dass der bisherige Ausbildungsberuf in einen Studiengang umgewandelt wird. Zudem sieht eine EU-Richtlinie vor, die Ausbildung für das Berufsfeld bis Januar 2020 zu reformieren. Zugangsvoraussetzung sollen dann zwölf Jahre Schulbildung sein. Zudem sieht die Richtlinie vor, dass die Geburtshelfer mehr wissenschaftliche Inhalte aus den Bereichen Frauenheilkunde, Geburtshilfe, Allgemeinmedizin und Pharmakologie erlernen müssen.