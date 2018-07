Bundesgesundheitsminister Spahn hat einen weiteren Baustein vorgelegt, wie er den Pflegenotstand beseitigen will. Er sagte der "Nordwest-Zeitung", der Kreis derer, die ambulante Pflege anbieten, solle breiter werden. So schlägt er vor, reine Betreuungsdienste , die etwa Haushaltshilfen, Vorlesen oder Spazierengehen anbieten, als Anbieter in der Pflege zuzulassen.