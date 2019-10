Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will offenbar einen Zuschlag auf Klinikrechnungen einführen, um die Ausgaben für höhere Pflegelöhne zu finanzieren. Wie der "Spiegel" berichtet, sollen Krankenhäuser ab Januar 2020 einen Aufschlag von 0,3 Prozent der gesamten Forderung in Rechnung stellen können. Das Magazin beruft sich auf einen Gesetzentwurf des Ministeriums.

In Mexiko warb Spahn um Pflegekräfte.

In Mexiko warb Spahn um Pflegekräfte.

In Mexiko warb Spahn um Pflegekräfte. Bildrechte: dpa

Für diese Mehrausgaben will Spahn dem Bericht zufolge die Reserven des Gesundheitsfonds anzapfen. Weitere 17 Millionen Euro müssten die privaten Krankenversicherer beisteuern. Die staatliche Beihilfe für die Beamten ist mit 8 Millionen Euro dabei.

Die große Koalition will für eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte sorgen. Sie reagiert damit auf den zunehmenden Personalmangel in der Pflege. Spahn hatte bereits Ende 2018 per Gesetz zugesagt, dass die Kosten für höhere Tariflöhne übernommen werden. Bisher war es aber unklar, auf welche Weise das geschehen soll.