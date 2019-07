Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will für Pflegekräfte einen Mindestlohn von etwa 14 Euro pro Stunde. Dem ARD-Hauptstadtstudio sagte der CDU-Politiker, diese Einkommenshöhe sei das Mindeste, das in der Pflege gezahlt werden müsse.

Gerade in der Altenpflege verdienen viele Pflegekräfte deutlich weniger als 2.500 Euro im Monat. Von höheren Mindestlöhnen würden so vermutlich vor allem die Beschäftigten im Osten profitieren. In Sachsen-Anhalt etwa kamen sie zuletzt auf 2.100 Euro pro Monat im Schnitt, während es in Baden-Württemberg rund 3.000 Euro waren.



Aktuell liegt der Pflege-Mindestlohn in Ostdeutschland bei 10,55 Euro. Dieser gilt bis Ende 2019, nach einer Einigung unter den Tarifparteien. Bis Ende 2020 sollen es dann 10,85 Euro sein. Für den Westen ist aktuell ein Mindestlohn von 11,05 Euro bis Ende dieses Jahres festgelegt und danach einer von 11,35 Euro bis Ende des kommenden.

Spahn eigentlich nicht zuständig

Neue Festlegungen für die in Deutschland rund 800.000 Arbeitskräfte in der Pflege stehen aktuell also nicht an. Auch ist der Bundesgesundheitsminister dafür gar nicht zuständig, vielmehr sein SPD-Kollege im Arbeits- und Sozialministerium, Hubertus Heil. Von diesem war zunächst keine Reaktion auf den Vorstoß von Spahn bekannt.