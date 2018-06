Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass in Deutschland etwa 13.000 Menschen mit HIV leben, ohne es zu wissen. Jedes Jahr infizieren sind rund 3.000 Menschen neu mit dem Erreger. Insgesamt leben mehr als 88.000 Infizierte in Deutschland.

Heimtests dürfen bislang nicht in Apotheken verkauft werden. Um das zu ermöglichen, muss die Medizinprodukte-Abgabeverordnung geändert werden. Dazu gibt es aus dem Gesundheitsministerium inzwischen einen Referentenentwurf, der am Freitag an Länder und Verbände verschickt werden sollte.