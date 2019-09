Spahn kündigte für den Herbst vier Gesetze an, um die Ausbildung mehrerer Gesundheitsberufe zu modernisieren. Er hob zudem die geplante Masern-Impfpflicht für Kinder in Kitas und Schulen hervor, die das Kabinett auf den Weg gebracht habe. Ihn treibe es um, dass das Ausrotten der Masern womöglich eher an Deutschland und Europa zu scheitern drohe als an anderen Ländern.