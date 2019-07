Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Bildrechte: dpa

Geplant ist demnach, dass Patienten sofort eine erste Einschätzung bekommen, ob ihnen in einer Klinik oder bei einem ambulanten Arzt am besten geholfen werden kann.



Parallel sollen "Integrierte Notfallzentren" (INZ) in Krankenhäusern eingerichtet werden, die von den Kliniken und den Kassenärztlichen Vereinigungen gemeinsam betrieben werden sollen. Patienten sollen dort je nach Schwere der Erkrankung sofort in die Notaufnahme geschickt oder ambulant weiter behandelt werden.