Die Bundesregierung hatte am Freitag ihre Reisewarnung für Spanien ausgedehnt. Sie gilt jetzt für das gesamte spanische Festland sowie die Balearen. Zu ihnen zählen Mallorca, Menorca und Ibiza. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands befinden sich aktuell rund 30.000 deutsche Pauschaltouristen auf den Balearen, der überwiegende Teil von ihnen auf Mallorca. Ein Sprecher des Verbands sagte, es gebe noch keinen Überblick darüber, wie viele Urlauber in den nächsten Tagen abreisen wollten.



Dem Reiseverband zufolge werden in den nächsten Tagen alle Veranstalter geplante Reisen in die spanischen Risikogebiete absagen. Bereits am Freitagabend hatten die Veranstalter Tui und DER Touristik angekündigt, zunächst alle Pauschalreisen nach Spanien abzusagen.