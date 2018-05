Sofortprogramm vorgestellt Spahn will Krankenkassen 13.000 neue Pflegestellen bezahlen lassen

Mit einem Sofortprogramm will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dem Notstand in der Alten- und Krankenpflege begegnen. Der CDU-Politiker stellte am Mittwoch ein Eckpunktepapier für einen Gesetzentwurf vor, der in Kürze folgen soll. Von dem Programm gehe das Signal aus: "Wir haben verstanden." Die Arbeitsbedingungen im Pflegebereich hätten sich seit Jahren verschlechtert, so der Minister. Das Sofortprogramm sei "ein erster, wichtiger Baustein, um die Vertrauenskrise in der Pflege zu überwinden."