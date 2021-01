Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat im Bundestag die bisherige Impfstrategie verteidigt. In einer Regierungserklärung sagte er: "Natürlich ruckelt es bei der größten Impf-Kampagne der Geschichte." Natürlich stelle sich rückblickend heraus, dass nicht jede Entscheidung im vergangenen Jahr richtig gewesen sei. Die Entscheidung, den Impfstoff als Europäische Union gemeinsam zu beschaffen, bleibe aber richtig. Auch nationale Alleingänge hätten nicht dazu geführt, dass die Produktionskapazitäten heute größer wären. Zudem habe Deutschland ein großes Interesse, dass auch die Menschen in den anderen EU-Ländern geimpft würden. Die deutsche Wirtschaft brauche offene Binnengrenzen und freien Güterverkehr.

Spahn sagte, er erwarte im 2. Quartal eine deutliche Entspannung bei den Impfstoff-Lieferungen. Spahn erklärte, seit dem Impfstart seien 750.000 Menschen geimpft worden. Bis zum Sommer halte er ein Impfangebot an alle für möglich. Die Debatte über knappe Impfstoffe werde schon bald von der Debatte über die Impfbereitschaft der Bevölkerung abgelöst.



Spahn mahnte, man werde aber noch einige Zeit aufeinander Acht geben müssen: "Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, FFP2-Masken, reduzierte Kontakte bleiben eine Notwendigkeit." Die Maßnahmen seien hart und stellten das Leben etwa in den Schulen und in den Familien weiter auf den Kopf. "Aber: Wir müssen da jetzt gemeinsam durch und einander unter Stress vertrauen."