Spahn sagte, anders als man im März vermutet habe, gebe es keine großen Übertragungen beim Einkaufen, im öffentlichen Nahverkehr oder beim Friseur. Stattdessen zeige sich, dass die meisten Infektionen bei Feiern, Großveranstaltungen oder religiösen Veranstaltungen festzustellen seien.



Mit Blick auf Herbst und Winter kündigte der Minister an, dass die sogenannten AHA-Regeln ergänzt werden sollen. So solle man neben Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmasken auch an das Lüften denken und möglichst die Corona-Warnapp nutzen. Spahn betonte, die Pandemie sei ein Charaktertest "für uns als Gesellschaft". Wenn 80 Millionen mitmachten, sinke die Chance des Virus gewaltig.

Es liegt an uns allen, ob wir es schaffen. Jens Spahn

Wieler warnt vor unkontrolliertem Ausbruch

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, warnte angesichts der aktuellen hohen Infektionsrate vor einer unkontrollierten Verbreitung des Coronavirus. Er wies darauf hin, dass in den letzten sieben Tagen etwa doppelt so viele Fälle an das RKI gemeldet worden seien als Anfang September. Man wisse nicht, wie sich die Lage in den nächsten Wochen entwickle. Es sei möglich, dass es mehr als 10.000 Fälle pro Tag geben könnte. Ziel müsse es sein, so wenige Infektionen wie möglich zuzulassen. Nach Angaben von Wieler gibt es wieder mehr Corona-Infektionen in Alten- und Pflegeheimen.

Infektiologin: Kliniken rechnen mit mehr schwerkranken Patienten