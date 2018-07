Winfried Holz vom Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe sprach von einem "Meilenstein". Spahns Schritt werde viele Infektionen verhindern.



Auch Hilde Mattheis, SPD-Berichterstatterin für sexuelle Vielfalt im Gesundheitsausschuss, begrüßte Spahns Ankündigung: "Ich bin froh, dass die Union hier ihre ideologischen Scheuklappen abnimmt und pragmatisch im Sinne der Versicherten Politik machen will."



Laut Arzneimittelkommission der Ärzte ist die PrEP sinnvoll insbesondere für homosexuelle Männer mit häufig wechselnden Partnern sowie in Umfeldern, in denen der Schutz durch Kondome für Frauen nicht ohne Weiteres möglich sei.