Gesundheitsminister Jens Spahn will die gesetzlichen Krankenkassen per Gesetz zu Beitragssenkungen zwingen. Ein Entwurf aus seinem Haus sieht vor, dass die Reserven der 112 Kassen eine Monatsausgabe nicht mehr überschreiten dürfen. Laut Ministerium haben aktuell 68 Kassen mit 35 Millionen Beitragszahlern höhere Überschüsse in der Hinterhand.