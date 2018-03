Personalmangel Spahn will mehr Pflegekräfte aus dem Ausland anwerben

Studien zufolge sind in Deuschland derzeit 17.000 Stellen in der Pflege frei. Gesundheitsminister Spahn will deshalb auch im Ausland um Mitarbeiter werben. Das allein wird aber nicht reichen, sagte er in einem Interview.