Wegen des starken Anstiegs an neuen Corona-Infektionen rät das Auswärtige Amt von Urlaubsreisen nach Spanien ab. Betroffen sind Katalonien mit den Touristenzielen Barcelona und den Stränden der Costa Brava. Hinzu kommen das gesamte spanische Pyrenäengebiet und die Regionen im Landesinneren Aragón und Navarra.

Ein entsprechender Reise- und Sicherheitshinweis veröffentlichte das Auswärtige Amt am Dienstag auf seiner Internetseite. Begründet wurde die offizielle Empfehlung mit erneut hohen Infektionszahlen sowie örtlichen Sperrungen. Die Hinweise gelten nicht für die Balearen mit der Ferieninsel Mallorca oder südlicher gelegene spanische Urlaubsgebiete.

Das Auswärtige Amt hatte die Reisewarnung für das besonders stark von der Corona-Pandemie getroffene Spanien erst am 21. Juni aufgehoben, nachdem die Regierung einen 14-wöchigen Notstand beendet hatte. Die Infektionszahlen waren in den vergangenen Tagen in einigen Gebieten wieder dramatisch gestiegen.