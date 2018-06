2017 wurde Martin Schulz Kanzlerkandidat, unverhofft und kurzfristig: Nachdem Parteichef Gabriel (im Vordergrund) seinen Verzicht auf die Kandidatur verkündete, hatte Schulz - der aus Brüssel kam - gerade einmal acht Monate Zeit, um in der Bundespolitik anzukommen und erfolgreich einen Wahlkampf zu führen. Nach kurzfristigen Umfrage-Gewinnen brach Schulz mit der SPD ein - und holte bei der Bundestagswahl 2017 noch 20,5 Prozent. Nach einigem Hin und Her um die Rolle der SPD in der kommenden Legislaturperiode (GroKo, Opposition?) und um Martin Schulz' mögliche Rolle (Kein Minister? Doch Minister?) verlor er schließlich alle Ämter in der Partei. Bildrechte: dpa