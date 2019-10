Christina Kampmann und Michael Roth Das Duo Christina Kampmann und Michael Roth eröffnete Anfang Juli die Bewerbungsrunde. Die ehemalige NRW-Familienministerin und der Europa-Staatsminister gehören eher dem linken Parteiflügel an. Kampmann (38) ist relativ unbekannt und damit unverbraucht. Der langjährige hessische Bundestagsabgeordnete Roth (49) tritt aus Sorge um die Zukunft der SPD an, sieht die Beteiligung an der GroKo aber nicht als Hauptgrund für die schwere Krise. Bildrechte: dpa/imago/Jakob Hoff/MDR.DE