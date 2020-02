Esken sagte weiter, das seien etwa zwölf Arbeitstage im Jahr, oder eine halbe Stunde am Tag. Für sie sind unterschiedliche Modelle für Bildungsurlaub denkbar. Sie müssten nur zur Arbeits- und Lebensrealität der Menschen passen.

Dabei müsse es nicht unbedingt um die aktuelle Tätigkeit gehen. Es könne auch Kompetenzen betreffen, die gesellschaftliches Leben oder neue Möglichkeiten am Arbeitsmarkt eröffneten.

Bis auf Sachsen und Bayern gibt es in einzelnen Bundesländern bereits einen Anspruch auf mehrere Tage Bildungsurlaub. In Sachsen-Anhalt und Thüringen etwa sind es fünf Tage. Beide Länder haben den Bildungsurlaub in sogenannten Bildungsfreistellungsgesetzen geregelt.