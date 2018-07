SPD-Chefin Andrea Nahles hat eine Einigung der großen Koalition im Asylstreit verkündet. Nach einem Treffen des Koalitionsausschusses in Berlin am Donnerstagabend sagte sie, man habe sich auf ein beschleunigtes Grenzverfahren geeinigt. Es werde keine nationalen Alleingänge und "keinerlei Lager" lagen.

Von "Transitzentren" ist keine Rede mehr

In dem Einigungspapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, ist von "Transitzentren" jetzt keine Rede mehr, sondern von einem "Transitverfahren". Die Bundespolizei soll dazu bereits bestehende Einrichtungen in unmittelbarer Grenznähe nutzen, sollten die Betroffenen "nicht in den Unterbringungsmöglichkeiten im Transitbereich des Flughafens München gebracht werden können". Im Papier heißt es weiter, wie beim bestehenden Flughafenvefahren würden die Personen rechtlich nicht nach Deutschland einreisen. Die Zurückweisung der Betroffenen in die anderen Länder erfolge innerhalb von 48 Stunden.

Überraschend schnelle Einigung

Die SPD-Fraktionschefin war am Donnerstagabend mit einem eigenen Vorschlag ins Treffen gegangen. Bereits nach einem einstündigen Gespräch trennte sich die Runde und verkündete überraschend die Einigung. Noch am Dienstag waren Union und SPD ergebnislos im Asylstreit auseinander gegangen. Die SPD hatte im Vorfeld klar gemacht, große Vorbehalte gegen geschlossene Transitzentren zu haben.



Genau darauf hatten sich CDU und CSU am Montag nach einem wochenlangen Asylstreit geeinigt. Geplant war, von den Zentren an der österreichisch-deutschen Grenze die Asylbewerber in den Staat zurückzubringen, wo er zuerst registriert worden ist. Die dazu nötigen Vereinbarungen mit anderen EU-Staaten müssen aber noch ausgehandelt werden.

Vorbehalte in Wien und Budapest