Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat nach den Ausschreitungen in Leipzig-Connewitz in der Silvesternacht gefordert, den Polizeieinsatz zu überprüfen. Esken sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, es müsse schnell geklärt werden, ob die Einsatztaktik angemessen gewesen sei. Falls eine falsche Einsatztaktik Polizisten unnötig in Gefahr gebracht habe, sei der sächsische Innenminister Roland Wöller verantwortlich.



Wöller will sich heute in Leipzig mit Polizisten treffen, die in der Silvesternacht am Einsatz am Connewitzer Kreuz beteiligt waren. Auch der sächsische Polizeipräsident Horst Kretzschmar kommt nach Leipzig.