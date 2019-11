Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sollen die SPD führen. Das haben die Parteimitglieder in einer Basisbefragung entschieden, deren Ergebnis am Samstag in Berlin bekannt gegeben wurde. Formal soll die neue SPD-Spitze aber erst auf einem Bundesparteitag in Berlin gewählt werden, der am kommenden Freitag beginnt.

Sieg in Stichwahl – SPD erstmals mit Doppelspitze

Bereits im Vorfeld hatte festgestanden, dass die älteste heute noch aktive politische Partei in Deutschland künftig von einer Doppelspitze geführt wird – in der Nachfolge der im Sommer zurückgetretenen Andrea Nahles. Nach der ersten Abstimmung, in der sechs Doppelspitzen antraten, wurde aber klar, dass es eine Stichwahl geben muss.

Olaf Scholz und Klara Geywitz Bildrechte: dpa Entschieden wurde nun zwischen den Bewerber-Duos Olaf Scholz und Klara Geywitz sowie Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. In der ersten Runde hatten Scholz und Geywitz 22,68 Prozent, Walter-Borjans und Esken 21,04 Prozent der Stimmen bekommen.



Der Vizekanzler und aktuelle Bundesfinanzminister Scholz kommt aus Hamburg, Geywitz ist Abgeordnete im Landtag von Brandenburg. Sie war damit die einzige Ostdeutsche in dem Rennen. Walter-Borjans war ehemals Finanzminister in Nordrhein-Westfalen und machte sich mit seiner Jagd nach Steuerflüchtlingen in der Schweiz und in Luxemburg einen Namen. Die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken stammt aus Baden-Württemberg.

Vorentscheidung über die große Koalition?

Das Ergebnis der Abstimmung war als Vorentscheidung über die nähere Zukunft der Bundesregierung aus Union und SPD gesehen worden. Denn auf dem Parteitag in einer Woche will die SPD auch diskutieren, ob sie aus dem Bündnis aussteigt. Die neuen Vorsitzenden dürften dabei wohl ein gewichtiges Wort mitreden.