"Keineswegs durch Selbstverteidigungsrecht gedeckt"

Der SPD-Politiker sagte, die Mitglieder der Nato hätten sich nicht nur verpflichtet, Werte zu teilen, sondern auch das Völkerrecht zu achten: "Die Invasion der türkischen Streitkräfte in Nordsyrien ist keineswegs durch das Selbstverteidigungsrecht gedeckt. Meine Zweifel an der Türkei sind gewachsen - nicht erst seit dem Kauf russischer Luftabwehrraketen."

Türkische Soldaten an der türkisch-syrischen Grenze. Bildrechte: dpa Mützenich erklärte, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg müsse bewerten, welche Folgen die Militäroffensive in Nordsyrien für die Rolle der Türkei in der Nato haben werde: "Es kommt eine große Aufgabe auf den Generalsekretär der Nato zu. Er wird sagen müssen, ob er weiter von der Verlässlichkeit der Türkei überzeugt ist."



Gleichzeitig sprach sich Mützenich für einen vollständigen Rüstungsexportstopp aus. Auch die Zollunion mit der Türkei gehöre auf den Prüfstand.

SPD-Chefin droht mit Wirtschaftssanktionen

Dreyer: "Wirtschaftssanktionen könnten der nächste Schritt sein" Bildrechte: dpa Ähnlich kritisch äußerte sich die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin drohte gar mit Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei. "Sollte Ankara nicht einlenken, können Wirtschaftssanktionen der nächste Schritt sein", sagte die SPD-Politikerin. Die gesamte Weltgemeinschaft stehe in der Verantwortung, "die Gewalt in Syrien zu beenden".



Mit Blick auf den angekündigten Besuch ihres SPD-Genossen Bundesaußenminister Heiko Maas am Samstag in Ankara sagte Dreyer, es gehe darum, der türkischen Regierung deutlich zu machen, dass die Waffen dauerhaft ruhen müssen.

Kritik an Kramp-Karrenbauer

Auch mit indirekter Kritik am umstrittenen Syrien-Vorstoß von Bundesverteidigungsministerin und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sparte Dreyer nicht: "In der Außenpolitik, insbesondere in einem Pulverfass wie Syrien, sind Besonnenheit, Konkretheit, Sachkenntnis und Verbündete wichtig, wenn man wirklich etwas umsetzen will", sagte die SPD-Vorsitzende. "Realistisches, konkretes Vorgehen und direkte Gespräche - das ist das, was jetzt nötig ist, um den Menschen in Syrien zu helfen."

Verhaltene Pläne auf Syrien-Initiative

Kramp-Karrenbauer hat bislang nur verhaltene Reaktionen auf ihre Syrien-Initiative geerntet. Bildrechte: dpa Kramp-Karrenbauer hatte am Donnerstag beim Nato-Rat in Brüssel ihre Pläne für eine "Sicherheitszone" in Nordsyrien vorgestellt, die von einer UN-Schutztruppe unter Beteiligung der Türkei und Russlands kontrolliert werden soll.



Die Reaktionen der Bündnispartner auf die Pläne der deutschen Verteidigungsministerin fielen verhalten aus. Ihr US-Amtskollege Mark Esper begrüßte zwar die Initiative, machte aber zugleich deutlich, dass sein Land dafür keine Truppen beisteuern wolle. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte lediglich, es gebe breite Unterstützung für eine politische Lösung in Nordsyrien.