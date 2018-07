Mit einem eigenen Positionspapier hat sich die SPD in den Asylstreit von CDU und CSU eingeschaltet. Die engere Parteiführung um SPD-Chefin Andrea Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz hat einen Fünf-Punkte-Plan für eine europäische Migrations- und Flüchtlingspolitik erarbeitet. Er liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor und soll am Montag vom Parteivorstand beschlossen werden.

Nationale Alleingänge bei der Zurückweisung von Flüchtlingen lehnt die Partei ab. Damit distanziert sie sich deutlich von der CSU, die bereits in der EU registrierte Flüchtlinge an deutschen Grenzen wieder zurückschicken will und deshalb seit Wochen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Streit liegt. Außerdem spricht sich die SPD gegen geschlossene Lager für Migranten in Nordafrika aus.