Vor einem Parteivotum schnellt die Zahl der Neueintritte immer nach oben. Trotzdem war der Landesgeschäftsführer der sächsischen SPD, Jens Wittig, über rund 160 Mitgliedsanträge in drei Tagen schon etwas überrascht: "Wir haben hier gerade im Viertelstundentakt Mitgliedseintritte. Ich bin offen: Das sind relativ viele. Mit so vielen hätte ich nicht gerechnet."

Potentielle Mitglieder werden nur selten abgelehnt

Genosse werden ist auch nicht schwer. Man muss das Online- oder Papierformular mit Name, Adresse, Geburtsdatum und Beruf ausfüllen. Dann wählt man den gewünschten Mitgliedsbeitrag. Ab fünf Euro im Monat ist man dabei, Schüler und Studenten schon ab 2,50 Euro. Anschließend wartet man auf eine Antwort des jeweiligen Ortsverbandes.

Der muss innerhalb von vier Wochen über die Aufnahme entscheiden. Abgelehnt werde ein potentielles Mitglied nur sehr selten, erklärt Wittig: "Es gab Anfang der 90er gerade in Ostdeutschland Schwierigkeiten mit ehemaligen SED-Mitgliedern. Einige in der SPD wollten damals keine SED-Mitglieder drin haben. Das waren Ausschlussgründe. Oder wenn man weiß, dass eine Person ganz oft schon was mit rechtsextremen Umtrieben zu tun hat und das auch immer noch so sieht. Wenn diese Person den Grundsätzen sozialdemokratischer Politik widerspricht, dann kann es schon mal passieren, dass jemand abgelehnt wird."

Erfahrungen beim letzten Mitgliedervotum waren positiv

Das sei aber die absolute Ausnahme. Im Übrigen führe man auch keine Gesinnungsüberprüfung durch. Insofern könne man natürlich auch nicht komplett ausschließen, dass jemand temporär beitrete, nur um gegen die GroKo zu stimmen.

Die Erfahrung zeige aber, dass die meisten Menschen längerfristig dabei blieben, so Wittig: "Wir können uns ein bisschen orientieren am Mitgliedervotum 2013. Da hatten wir das ja ähnlich zur Bundestagswahl. Da sind in relativ kurzer Zeit 6.000 Leute beigetreten und davon sind 90 Prozent langfristig dabei geblieben."

Politikwissenschaftler bewerten Eintritte positiv

In normalen Zeiten liege die Quote ähnlich hoch. Trotzdem: Man wolle nicht, dass jemand nur für das anstehende Votum SPD-Mitglied werde und dann wieder austrete, stellt Wittig klar. Hört man sich in der Leipziger Innenstadt um, sehen viele Passanten das ähnlich. Viele finden vorübergehende Partei-Eintritte missbräuchlich.