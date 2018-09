Die SPD-Gremien beraten am Montag über die Beförderung von Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg-Maaßen. Zunächst kommen das Parteipräsidium und der Vorstand zusammen. Am Mittag trifft sich dann die Bundestagsfraktion zu einer Sondersitzung.

Die Koalitionsentscheidung zu Maaßen ist innerhalb der SPD auf viel Kritik gestoßen. Die bayerische SPD-Vorsitzende Natascha Kohnen forderte in einem Brief an Nahles, dass die SPD-Minister im Kabinett wie auch die Fraktion der Beförderung von Maaßen nicht zustimmen sollen. SPD-Vize Ralph Stegner sprach von einem sehr dünnen Geduldsfaden in der Koalition.