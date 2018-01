Die SPD hat sich für Koalitionsverhandlungen mit der Union entschieden. Allerdings fiel das Ergebnis recht knapp aus. Bei einem Sonderparteitag in Bonn stimmten 362 Delegierte für Gespräche mit der Union, 279 dagegen. Ein Delegierter enthielt sich.

Schulz erleichtert

Parteichef Martin Schulz sagte dem Sender Phoenix: "Wir sind natürlich alle erleichtert". Er werde auf die Kritiker zugehen. Wichtig sei, dass die Partei zusammenbleibe. Man werde nun "in den nächsten Tagen" mit CDU und CSU reden und einen Fahrplan für Koalitionsgespräche verabreden. "Die Unionsparteien werden sich darauf einstellen müssen, dass die Koalitionsverhandlungen genauso hart werden wie die Sondierungen", kündigte er an. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagte, man habe gesehen, dass die SPD mit sich gerungen habe. Die Zustimmung zu Koalitionsverhandlungen sei "ein extrem hartes Stück Arbeit" gewesen.

Erweiterter Leitantrag sollte Brücke bauen

Entweder GroKo oder Neuwahlen

Schulz und weitere GroKo-Befürworter hatten außerdem betont, dass eine Absage an Koalitionsverhandlungen Neuwahlen zur Folge hätte und nicht, wie von manchen Parteigenossen erhofft, die Bildung einer Minderheitsregierung der Union. Schulz sagte, die Union sei "dazu nicht bereit und auch nicht in der Lage". Er und mehrere andere Redner hatten zudem davor gewarnt, mit einem Nein zu einer Neuauflage der Großen Koalition die Rechtspopulisten in Deutschland und Europa zu stärken.

Jusos gegen GroKo

Juso-Chef Kevin Kühnert hatte hingegen erneut für ein "Nein" zu Koalitionsverhandlungen plädiert. Nach acht Jahren Großer Koalition in den vergangenen zwölf Jahren seien "wesentliche Gemeinsamkeiten aufgebraucht", hatte er argumentiert. Außerdem hätten die Kehrtwenden der SPD, die zunächst zweimal eine Neuauflage der GroKo ausgeschlossen hatte, Vertrauen gekostet - nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Partei. Die SPD brauche nun eine Brücke "aus Erneuerung und Vertrauensbeweisen". Von den anderen Jusos erhielt er dafür viel Applaus.

"Mitglieder haben die Chance, diese Partei zu retten"

Die Jusos hoffen noch auf ein "Nein" der Mitglieder. Bildrechte: IMAGO Der Vorsitzende der Initiative "NoGroKo", Steve Hudson, sagte nach der Abstimmung, der Druck sei enorm gewesen. Dennoch hätten immerhin 44 Prozent der Delegierten, von denen viele hauptamtlich bei der SPD beschäftigt seien, mit Nein votiert. Er setze seine Hoffnung nun in den SPD-Mitgliederentscheid, der die Koalition nach den Verhandlungen noch absegnen muss: "Jetzt haben die Mitglieder die Chance, diese Partei zu retten. Und die sind so emotionalisiert, ich sehe durchaus das Potenzial, dass wir das schaffen."

Wie geht es jetzt weiter?