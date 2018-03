Zerrissen bis in die Spitze Das harte Ringen um die Zukunft der SPD

Am späten Freitagabend ist Schluss: Bis dahin müssen die Briefe der stimmberechtigten SPD-Mitglieder in der Parteizentrale in Berlin angekommen sein. Dann wird ausgezählt und am Sonntag schließlich verkündet: Akzeptieren die SPD-Mitglieder den ausgehandelten Koalitionsvertrag mit der Union oder folgen vier Jahre Oppositionsarbeit? In Sachsen geht der Riss bis in die Spitze des Landesverbandes.

von Ine Dippmann, MDR-AKTUELL-Landeskorrespondentin Sachsen