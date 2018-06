Es ist der Tag nach der großen Wahlklatsche. Martin Schulz, damals noch SPD-Chef, lässt am 25. September 2017 keinen Zweifel: So geht es nicht weiter: "Wir werden nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen", verspricht Schulz. "Eine herbe Wahlniederlage wie die gestrige braucht eine umfassende Aufarbeitung. Wir haben dazu in der Parteiführung die ersten notwendigen Schritte vereinbart."

Fehler von 2009, 2013 und 2017 aufarbeiten

Die Parteispitze beauftragt ein kleines Team von fünf Leuten mit der Ursachenforschung. Darunter der frühere Spiegel-Journalist Horand Knaup, Wahlkampf-Stratege Frank Stauss und SPD-Europawahlkampfleiter Michael Rüther. "Wir haben bisher nie richtig nachgebohrt, was schief gelaufen ist", gibt Schulz damals zu:

Martin Schulz, SPD-Kanzlerkandidat 2017 Bildrechte: dpa "Die Niederlagen, die wir sowohl 2009 als auch 2013 erlitten haben, haben wir nicht ausreichend aufgearbeitet. Wir dürfen die Fehler, die gemacht worden sind, nicht wiederholen." Ein Fehler ist sofort ziemlich klar: die Sturzgeburt des Kanzlerkandidaten. Spät, und dann völlig überraschend, überlässt der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel die Spitzenkandidatur dem in Deutschland nur mittelmäßig bekannten Europa-Politiker Martin Schulz. Die Öffentlichkeit, auch die SPD-Fraktion, erfährt das aus einem "Stern"-Interview. Sogar Fraktionschef Thomas Oppermann ist perplex und ringt um Worte gegenüber den Abgeordneten und Journalisten: "Ich bitte um Verständnis, dass ich zu Beginn der Fraktionssitzung ihnen nicht mehr sagen konnte."

Aufarbeitungs-Team: "Ergebnis wird nicht lustig"

Gabriel selbst erklärt am Abend unter der Figur des Willy Brandt in der SPD-Parteizentrale zwar, das ihm der Verzicht schwer gefallen sei: "Natürlich gibt es Ambitionen und Leidenschaften bei jedem Politiker, auch bei mir. Und natürlich ist das keine einfache Entscheidung gewesen." Aber Martin Schulz habe einfach die besseren Chancen gehabt. Damals vielleicht. Doch der Schulz-Hype katapultiert die SPD nur sehr kurzfristig auf sagenhafte 30 Prozent in den Umfragen. Dann geht es wieder steil bergab.

Es gab keine maßgeschneiderte Kampagne für Martin Schulz, keine echte Botschaft der SPD. Das könnten einige der Ergebnisse der parteiinternen Aufarbeitung werden. Der Parteivorstand bekommt die Analyse zuerst zu Gesicht, dann auch die Öffentlichkeit. Was falsch lief und was die SPD dann tut? Das ist noch unklar. "Wir konnten völlig frei arbeiten und das Ergebnis wird nicht lustig für die Partei", hieß es aus dem Aufarbeitungs-Team.

Juso-Chef Kühnert an Nahles' Seite

Kevin Kühnert Bildrechte: MDR/Ulli Sondermann-Becker Dass die Erneuerung nun her müsse, macht SPD-Parteichefin Andrea Nahles immer wieder klar: "Wir sind mitten am Beginn eines Weges. Ich möchte, dass die SPD wieder die Kraft wird für den solidarischen Zusammenhalt unseres Landes. Dafür müssen wir Positionen klären." Dazu hat Nahles auch den SPD-Senkrechtstarter, Juso-Chef Kevin Kühnert, in eine der Arbeitsgruppen eingebunden: Kühnert sieht das als Chance:

Wenn wir es gut machen, haben wir die Möglichkeit, die SPD in die nächste Epoche hineinzuführen. Viel schöner kann ich mir politische Arbeit nicht vorstellen. Kevin Kühnert | Juso-Chef