Juso-Chef Kevin Kühnert hat die SPD vor einem vorschnellen Ausstieg aus der großen Koalition gewarnt. "Wer eine Koalition verlässt, gibt einen Teil der Kontrolle aus der Hand", sagte Kühnert in der "Rheinischen Post". Das sollten die SPD-Delegierten beim Bundesparteitag am Wochenende berücksichtigen. Die Entscheidungen müssten "vom Ende her durchdacht werden".