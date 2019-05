Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) hat Bundestagsabgeordnete ihrer Partei aufgerufen, sich dem Kampf um den Fraktionsvorsitz zu stellen. Lange sagte MDR AKTUELL, in der SPD rumore es offensichtlich. Da sei es der "absolut richtige Weg" von Andrea Nahles, die Neuwahl in der Fraktion auf kommende Woche vorzuziehen.

Lange nannte es "durchaus legitim", dass sich Nahles selbst noch einmal zur Wahl stelle. Persönlich wünsche sie sich aber, "dass jetzt der personelle Wechsel tatsächlich auch in der Bundestagsfraktion eingeläutet wird".

Lange sprach von einer Haltung in der SPD, "die nur noch von Angst gezeichnet ist - von Angst vor Neuwahlen, von Angst vor dem Scheitern".

Und wenn wir jetzt nicht in der Lage sind, uns zu öffnen und neue Wege anzubieten, dann wird es auch weiter bergab gehen.

Simone Lange stammt aus Rudolstadt in Thüringen. Sie ist seit 2017 Oberbürgermeisterin von Flensburg in Schleswig-Holstein. Die 42-Jährige gilt seit Längerem als Querdenkerin in der SPD und scharfe Kritikerin der Hartz-4-Gesetze. Im Frühjahr 2018 stellte sie sich gegen den Koalitionsvertrag mit der CDU/CSU und kandidierte gegen Andrea Nahles um den SPD-Vorsitz, unterlag jedoch klar. Lange gehört zu den Mitbegründern der linken Sammlungsbewegung "Aufstehen".