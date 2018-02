463.723 SPD-Mitglieder können über den geplanten Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. So viele Menschen standen laut SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am 6. Februar um 18 Uhr im Mitgliederverzeichnis der Partei. Die SPD hatte das Datum als Stichtag für die Teilnahme am Mitgliedervotum über einen möglichen Koalitionsvertrag gesetzt.