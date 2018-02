Regieren im Bund mit der Union – ja oder nein? 2013 stellte das Mitgliedervotum der SPD ein Novum in Deutschlands Parteienlandschaft dar. Keine andere Partei hatte bisher ihre Mitglieder in eine derart weitreichende Entscheidung eingebunden.

Schon damals gab es den Aufruf an Nicht-Mitglieder, diese Chance zu nutzen, der SPD beizutreten und dann gegen die Große Koalition zu stimmen. Was von Oliver Welke in der ZDF-Satiresendung "heute Show" als "unverbindlicher Denkanstoß" bezeichnet wurde und für Lacher sorgte, ist heute ein konkreter Aufruf der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten (Jusos). Mit der Kampagne "Tritt ein, sag Nein!" und dem Spruch "einen Zehner gegen die GroKo" werben sie für eine strategische Parteimitgliedschaft auf Zeit.

Viele Eintrittserklärungen in Mitteldeutschland

Mit Erfolg: Seit dem Sonderparteitag der SPD am 21. Januar 2018 in Bonn trudeln haufenweise Eintrittserklärungen bei den Landesverbänden ein, auch in Mitteldeutschland. Wie die Landesverbände auf Anfrage von MDR AKTUELL mitteilten, sind in Thüringen seit dem Sonderparteitag 120 Mitgliederanträge eingegangen, in Sachsen-Anhalt 145 und in Sachsen 334 (Stand: 29.1.2018). Die Landesverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bearbeiten gerade außergewöhnlich viele Mitgliedsanträge. (Stand: 29.1.2018)

Für die Jusos ist klar: Eine erneute Große Koalition wird nicht zur Erneuerung der SPD beitragen. Mit ihrer Kampagne "Tritt ein, sag Nein!" wollen sie ihre Position in der Partei stärken. Doch wer will da eigentlich SPD-Mitglied werden? "Nicht nur Menschen im Juso-Alter", heißt es in allen drei Landesverbänden. Bunt durchmischt sei die Altersstruktur der angehenden Neumitglieder in Thüringen, so Michael Klostermann, SPD-Landesgeschäftsführer Thüringen. Diese reiche von 14 bis 81 Jahre.



Dass Menschen in die Partei eintreten wollen, die keine Anhänger der Sozialdemokratie sind, sondern nur die Große Koalition verhindern wollen, diese Befürchtung habe keiner in der SPD, bekräftigt SPD-Pressesprecher Martin Krems-Möbbeck aus Sachsen-Anhalt. "Das sind Menschen, die eine Erwartung an die Sozialdemokratie haben und sich an der Entscheidungsfindung beteiligen wollen."



Marco Rietzschel, Vorsitzender des Juso-Ortsverbandes Leipzig, hat schon mit einigen der neuen Mitglieder gesprochen. "Sie sehen es einfach als gute Chance an, jetzt beizutreten und wollen auch nach dem Votum dabei bleiben." Die Juso-Kampagne will er nicht missverstanden wissen:

Wir wollen natürlich nicht, dass die Neumitglieder gleich nach dem Mitgliedervotum wieder austreten. Uns geht es darum, neue Mitglieder zu gewinnen, die ebenfalls an der Erneuerung der SPD interessiert sind und nicht an einem "weiter so". Marco Rietzschel, Vorsitzender des Juso-Ortsverbandes Leipzig

Juso-Kampagne richtet sich vor allem an SPD-Sympathisanten

Auch Politologe und Parteienforscher Felix Butzlaff meint: "Es besteht keine Gefahr, dass die SPD von Parteigegnern übernommen wird." Das sei bei Volksparteien wie der SPD mit mehr als 440.000 Mitgliedern unwahrscheinlich. Zudem teilt Butzlaff die Ansicht, dass die angehenden Neumitglieder weitgehend Menschen sind, die die Werte der Partei teilen. "Die aktuelle Juso-Kampagne spricht keine FDP-, CDU- oder CSU-Anhänger an." Es stelle sich außerdem die Frage, wer überhaupt ein Interesse daran habe, das Gelingen einer Großen Koalition zu verhindern.

Der AfD kann nichts Besseres passieren als eine Neuauflage der Großen Koalition. Dr. Felix Butzlaff, Politologe und Parteienforscher

Politologe Felix Butzlaff arbeitet am Institut für Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit an der Wirtschaftsuniversität Wien. Er beschäftigte sich schon 2013 mit dem Mitgliedervotum der SPD. Butzlaff begründet das so: "Für die AfD liefert eine erneute Große Koalition die perfekte Bedingung, die eigenen Thesen zu bestätigen, nämlich, dass Deutschland durch einen Elitenkonsens beherrscht wird, dass eine Elite ihre Vorstellung an politischer Korrektheit aufdrückt."



Auch Sympathisanten der Grünen oder der Linken hätten keine wirklich guten Gründe, eine GroKo zu verhindern. "Es sind in erster Linie doch Sozialdemokraten, die das interessiert, es geht um die Frage, was eigentlich noch das sozialdemokratische Profil der Partei ist."

Austrittswelle nach der Eintrittswelle?

Nimmt man die Slogans der Jusos für bare Münze, müsste nach der Eintrittswelle eine Austrittswelle der Neumitglieder folgen. Die Landesverbände in Mitteldeutschland zeigen sich gelassen. Michael Klostermann von der SPD Thüringen meint: "Wir bemühen uns natürlich um unsere Neumitglieder. Wir erreichen einen positiven Effekt bei den Neumitgliedern, weil sie sehen, dass die SPD eine spannende Partei ist, in der man sachlich um eine Frage ringt und mitentscheiden kann."



Bereits vor dem Mitgliedervotum 2013 hatte es einen deutlichen Anstieg an Parteieintritten gegeben. Eine große Austrittswelle direkt danach blieb aber aus. Parteienforscher Butzlaff zufolge waren die Austrittszahlen im Jahr 2014 nicht ungewöhnlich.

Einfluss der Jusos innerhalb, nicht außerhalb der Partei

Auch wenn die Kampagne der Jusos für Aufsehen sorgt, ist Parteienforscher Butzlaff der Meinung:

Die Jusos können das Mitgliedervotum eher über den Diskurs und die Ansprache der bestehenden Mitgliedschaft beeinflussen. Dr. Felix Butzlaff, Politologe und Parteienforscher