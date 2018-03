SPD-Mitgliedervotum Scholz spricht von "sehr hoher Beteiligung"

In Berlin werden die Stimmen des SPD-Mitgliederentscheids ausgezählt. Parteichef Scholz spricht bereits von einer "sehr hohen Beteiligung". Fraktionschefin Nahles und andere SPD-Größen rechnen mit einem sicheren Ja der Genossen zum Koalitionsvertrag mit der Union. Gewissheit gibt es am Sonntagmorgen. Um 9 Uhr soll das Ergebnis vorliegen. In der CDU geht man davon aus, dass Angela Merkel so oder so weiter regiert.