Auch im Ausland stieß das Ja der SPD-Basis zur GroKo auf Erleicherung. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einer "guten Nachricht für Europa". Frankreich und Deutschland würden zusammenarbeiten, um schon von den kommenden Wochen an neue Initiativen vorzubereiten und das europäische Projekt voranzubringen. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici gratulierte der SPD für ihre "verantwortungsvolle und entscheidende Abstimmung". Deutschland sei jetzt bereit, sich für ein "stärkeres Europa einzusetzen", schrieb er auf Twitter. Ohne eine handlungsfähige deutsche Regierung lagen auf EU-Ebene umfangreiche Reformpläne auf Eis. Der belgische Premier Charles Michel drängt daher ebenfalls die künftige Bundesregierung zur Eile. Zusammen mit anderen EU-Staaten müssten Fortschritte in Fragen der Einwanderung, der Sicherheit und zur Stärkung der europäischen Wirtschaft erzielt werden, erklärte er.

Die AfD sprach von einer "Katastrophe für Deutschland". Spätestens 2021 komme die Quittung, twitterte die größte Oppositionspartei mit Blick auf die nächste Bundestagswahl. Bis dahin werde die Partei "für eine vernünftige und nachhaltige Politik im Interesse der Bürger kämpfen". Die Fraktionschefin der Linken, Sahra Wagenknecht, kritisierte, die SPD gehe entgegen vorheriger Versprechen in die "Weiter-so-Koalition". Sie wolle aber den hohen Anteil an GroKo-Gegnern in der SPD für einen linken Aufbruch in Deutschland nutzen.