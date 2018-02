In den ersten drei Tagen des SPD-Mitgliedervotums haben nach Angaben der Partei bereits mehr als 20 Prozent der Mitglieder abgestimmt. Das sagte eine SPD-Sprecherin in Berlin. Nach ihren Angaben ist das Mitgliedervotum damit bindend. Vor Beginn der Abstimmung war vereinbart worden, dass sich mindestens ein Fünftel der SPD-Mitglieder beteiligen muss, damit die Befragung gültig ist.

Die SPD-Mitglieder können noch bis zum 2. März darüber entscheiden, ob ihre Partei den mit CDU und CSU ausgehandelten Koalitionsvertrag unterschreiben soll und damit in eine neue Große Koalition eintritt. Insgesamt sind 463.723 SPD-Mitglieder stimmberechtigt . Das Ergebnis soll am 4. März bekannt gegeben werden.

Die Frage nach einer Neuauflage der Großen Koalition spaltet die SPD seit Wochen. Die Parteispitze wirbt dafür, die Parteijugend um Juso-Chef Kevin Kühnert will eine neue GroKo verhindern. Kühnert befürchtet, dass die SPD ihre Glaubwürdigkeit verliert. Er hatte deshalb seit Jahresbeginn massiv dafür geworben, in die SPD einzutreten und beim Mitgliederentscheid mit "Nein" zu stimmen.



Der zurückgetretene SPD-Vorsitzende Martin Schulz hatte dem schlechten Abschneiden der Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl erklärt, die Partei gehe in die Opposition. Nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche zwischen Union, FDP und Grünen hatte Schulz dann aber doch in Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen eingewilligt.