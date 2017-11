Die SPD hat der Union eine klare Absage für eine Fortsetzung der Großen Koalition erteilt. Einen Tag nach den gescheiterten Sondierungen von CDU, CSU, FDP und Grünen hat der SPD-Parteivorstand dazu einstimmig ein Positionspapier beschlossen. Das teilte SPD-Chef am Montagmittag in Berlin mit.



Schulz sagte in Bezug auf das Positionspapier, die SPD stehe angesichts ihres Wahlergebnisses bei der Bundestagswahl nicht zur Verfügung. Union, FDP und Grüne hätten die Bundesrepublik in eine schwierige Lage manövriert. Jetzt sollten die Bürger die Situation neu bewerten. Die SPD scheue Neuwahlen nicht. Für eine Große Koalition stehe sie nicht zur Verfügung.