Der wirtschaftspolitische Sprecher der der SPD-Fraktion, Bernd Westphal, rechnet dagegen mit einer Niederlage von Nahles. Der "Rheinischen Post" sagte Westphal, es sei für die Fraktionschefin "keine Mehrheit“ in Sicht. Viele in der SPD wünschten sich "einen Neuanfang ohne Andrea Nahles". Falls sie nicht von sich aus zurücktrete, müsse sie bei der Abstimmung am Dienstag "eine Niederlage einstecken", sagte Westphal.

SPD-Parteichefin und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles Bildrechte: dpa

Nahles will sich am Dienstag wegen der Kritiker in den eigenen Reihen vorzeitig der Wiederwahl um den Fraktionsvorsitz stellen. Sie war im September 2017 mit gut 90 Prozent der Stimmen innerhalb ihrer Fraktion zur Vorsitzenden gewählt worden.



Gegenkandidaten für die Wahl am Dienstag gibt es bisher nicht. Sollte Nahles dennoch scheitern, würde sich wohl auch die Frage nach dem Parteivorsitz stellen. Nachdem im Februar 2018 SPD-Politiker Martin Schulz vom Vorsitz zurückgetreten war, war Nahles auf einem außerordentlichen Parteitag mit gut 66 Prozent der Stimmen zur Parteichefin gewählt worden.