Die SPD-Spitze stellt heute ihre Pläne für eine Erneuerung der Partei vor. Zunächst befassen sich die Parteigremien mit dem Leitantrag zur Neuausrichtung der Sozialdemokratie für den Sonderparteitag am 22. April. Generalsekretär Lars Klingbeil will heute gegen 18.30 Uhr in Berlin das 'Arbeitsprogramm zur Erneuerung für die kommenden zwei Jahre' vorstellen.

Dulig soll SPD-Ostbeauftragter werden

Im Vorfeld zeichneten sich bereits Schwerpunkte bei der Neuausrichtung ab. Neben einem personellen Umbau mit Andrea Nahles als wahrscheinlicher neuer Vorsitzender will die SPD Ostdeutschland stärker in den Focus rücken – mit einem eigenen Ostbeauftragten. Der sächsische Landeschef Martin Dulig soll laut "Berliner Zeitung" am Montag vom Parteivorstand dazu ernannt werden.