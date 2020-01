Die Berliner SPD hat beim Versuch, den früheren Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin aus der Partei auszuschließen, einen Erfolg errungen. Nach Angaben der Anwälte Sarrazins entschied die Berliner Landesschiedskommission in einem Berufungsverfahren, dass die Partei Sarrazin ausschließen darf.

Er ist vor allem wegen migrationskritischer Äußerungen in seinen Büchern in der SPD umstritten. Der 74-Jährige erklärte dagegen, er habe wissenschaftliche Sachbücher geschrieben. Niemand aus der SPD-Führung habe belegen können, was daran sachlich falsch sei.