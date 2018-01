Es ist eine klare Sache. Es geht um Ja oder Nein zu Koalitionsverhandlungen mit der Union. Den meisten Genossen ist klar, dass die SPD mit beiden Alternativen kaum etwas gewinnen kann. Zu diesen Genossen gehört Oliver Fey aus Berlin-Friedenau: "Wir waren noch nie in solch einer Lose-Lose-Situation. Wenn wir sagen, wir brechen ab, verlieren wir. Wenn wir sagen, wir gehen in die Große Koalition, verlieren wir möglicherweise auch."

Schulz muss viel Energie investieren

Wie überall in Deutschland haben sich die Mitglieder des kleinen Ortsvereins stundenlang die Köpfe heiß geredet. Martin Schulz war die ganze Woche unterwegs, hat gerackert und für sein Ja zu weiteren Gesprächen geworben. Er war in Bayern und bei den mächtigen, weil zahlreichen, SPD-Delegierten in Nordrhein-Westfalen.

Nach einem Treffen mit dem Gewerkschaftsrat in Berlin sieht Schulz müde aus. Die Frage nach seinem Wohlbefinden beantwortet Schulz eindeutig: "Sie sehen, dass es mir gutgeht. Das ist eine herausfordernde Zeit, in der ich viel Kraft, Zeit und Energie investieren muss. Das tue ich in diesen Tagen. Aber das ist ein Teil meiner Job-Beschreibung."

Genossen fordern weiter die Bürgerversicherung

SPD-Chef Schulz möchte seinen Job gern behalten. Es ist noch nicht mal ein Jahr her, dass ihn die Genossen mit 100 Prozent auf das Podest gehoben haben. Beim Parteitag im März gab es nach 605 abgegebenen Stimmen Riesenapplaus für den frisch gebackenen SPD-Chef. Sie waren alle für Schulz.

Damals war Martin Schulz der Heilsbringer der SPD. Ist er jetzt der Totengräber? Die meisten Genossen, wie in Friedenau, sind zerrissen. "Die Ergebnisse des schwarz-roten Sondierungspapiers sind ziemlich katastrophal", meint Ralf Nordhaus im engen Flur des Berliner Ortsvereins. Er sei ein Anhänger von Reformprojekten wie der Bürgerversicherung und wolle Investitionen in die Infrastruktur. Der 67-Jährige kann davon aber nicht viel in den Sondierungsergebnissen entdecken.

Mit-Genosse Oliver Fey nickt. Der Kommunalpolitiker ist aber eher für eine Zustimmung zum Sondierungspapier: "Wir sollten uns schon die Möglichkeit geben, mit der CDU und der CSU noch einige Inhalte zu verhandeln."

Juso-Chef sorgt für Beifallsstürme

Kevin Kühnert, der redegewandte Juso-Chef, ist das Sprachrohr der GroKo-Gegner und der schärfste Gegenspieler von Martin Schulz: "Aus Hasenfüßigkeit immer wieder in die Große Koalition zu gehen, weil man glaubt, alles andere ist schlimmer, das verzwergt die SPD auf Dauer.“ Der 28-jährige Blondschopf will diesen Teufelskreis nach eigenen Aussagen durchbrechen.

Kühnert sorgt für Beifallsstürme, wo immer er auftritt. Ob sein Antrag gegen eine GroKo eine Chance hat, ist offen. Die Parteiführung sieht die Gemütslage der 600 Delegierten im Moment so: Ein Drittel pro, ein Drittel contra und ein Drittel unentschieden.

Juso-Chef fordert keinen Rücktrit von Schulz

"Es ist meine Aufgabe, für Mehrheiten zu sorgen", sagt Martin Schulz. Dafür hat er an alle Parteimitglieder einen Brief geschrieben. Dort steht drin, die Sozialdemokraten müssten Verantwortung übernehmen und dürften sich nicht drücken, egal wie schwierig das sei. Der SPD-Chef will Aufbruch vermitteln. Er steht aber für viele für ein hin und her. Erst Opposition und jetzt Koalition.

Den Rücktritt von Martin Schulz, falls der unterliegt, will Juso-Chef Kühnert aber nicht fordern: "Die SPD ist in einer extrem schwierigen Situation. Egal wie wir uns entscheiden: Nichts wird besser nach dem Sonntag, wenn einfach wild drauflos zurückgetreten wird."

Abstimmung ist für Schulz eine Art Endspiel