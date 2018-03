Dreyer zufolge sollte man diesen Gedanken weiterdenken, am Ende könnte das Aus von Hartz IV stehen. Sie sieht dafür auch gute Chancen in der Koalition. "Sowohl bei dem Konzept von Michael Müller als auch im Koalitionsvertrag ist verankert, dass wir die Grundsicherung mit dem Thema Arbeit verbinden. Statt Hartz IV und Wohnung werde ein regulärer Arbeitsplatz finanziert. Langzeitarbeitslose kämen so aus dem Hilfebezug heraus.