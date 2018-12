Die SPD will erneut versuchen, den früheren Berliner Finanzsenator und umstrittenen Autor Thilo Sarrazin aus der Partei auszuschließen. Das hat der Parteivorstand am Montag beschlossen. Generalsekretär Lars Klingbeil sagte in Berlin, die Thesen Sarrazins seien mit den Grundsätzen der SPD nicht vereinbar. Er füge der Partei einen schweren Schaden zu.